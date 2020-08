Lionel Messi has sent the football world into a tizzy with his apparent request to leave Barcelona … FOR FREE (?) … by terminating his contract. He may or may not have the option to do that, so he may need to do a bit of legal wrangling to accomplish it, but if he did, it would be extremely hilarious.

Messi had the clause in his contract to leave at at the end of the 19/20 season. Barcelona claim it expired on June 30 but with the extension to this season season Messi claims he can execute it until Aug 31 [via @JPVarsky] — GOLAZO (@golazoargentino) August 25, 2020

Would the resignation of Bartomeu and his board be the only way for him to change his mind? I wonder if it is all gone too far now, but everything is possible at this point — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 25, 2020

With that in mind, here are 100 reasons Chelsea should sign Lionel Messi. No Instagram likes or adidas sponsorships involved this time! And he finally scored against Chelsea a couple years back, through Thibaut’s wickets, so we’ve overcome that hurdle as well.

Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi To see if he can do it on a cold, rainy night in Stoke Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi Because he’s Lionel Messi

