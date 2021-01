Mr. Pat Morida. Karate Kid Miyagi

With tremendous success Cobra hand, Kit Kit Came back hard. But between the intrigue and the beat of Daniel Laruso (Ralph Machio) Johnny Lawrence (William Japka), There is one flaw that is not realized by everyone, be it the characters or the audience: Mr. Miyagi, Sensei Daniel-Chan lived Pat Morida. By Flashbacks, The series does a great job of honoring the legacy of the brilliant master, but the story of the actor who died in 2005 also needs to be heard.

The actor, who was part of the first generation of Japanese immigrant families in the United States, was born in California in 1932, when things were very different. Initially, his name Noriyuki Morita, And he suffered from a very serious illness. At the age of two, he suffered from spinal tuberculosis, also known as Pat disease. As a result, Morita spent the next nine years in hospitals, unable to walk, and spent most of that time with her body. It was in the midst of these difficulties that Pat Morida appeared.

Speaking to the Academy of Television Arts and Sciences in a 2000 interview, the actor explained that his stage name came from the interactions he made when he was admitted to the hospital. “At all times, there was a priest to visit the sick. For many years, Father Cornelius O’Connor visited all the children in the hospital, which I was always jealous of because the Catholics there were only Hispanics, and some Indians and Irish. They are all my colleagues! I was jealous that every Friday they could go to confession and do unity and Mass on Sundays. I was alone and knew nothing about religion. In short, Father O’Connor became my friend. I will never forget his wonderful words: ‘Little Pagan, if I can change you, your name is Patrick Aloysius Ignatius Xavier Noriyuki Morita’”, The actor laughed. “So when I joined the show business, I decided to use the name Pat Morida.”

After seven years of immobility and two more intensive treatments, Morita began walking again at the age of 11 after spinal surgery. However, the difficulties did not stop there: the boy was discharged from the hospital in 1942 at the height of World War II. The United States was overwhelmed by intense conflict between nations and anti-Asian sentiment. Unable to enjoy his new freedom, Pat Morita was taken directly with his family to a concentration camp for Japanese in Arizona, and then to another in California. A total of more than 50,000 Japanese citizens, or Americans of Japanese descent, were taken from their homes and imprisoned during the war in both camps. Among the famous examples, Pat Morita is not alone. George Talkie, Eternal Zulu Star Trek, Was imprisoned with his family, including in a concentration camp like Morita.

[1945இல்இரண்டாம்உலகப்போர்முடிவடைந்தபோது​​விஷயங்கள்கொஞ்சம்சிறப்பாகஇருந்தனஆனால்பொழுதுபோக்குபகுதிக்குவருவதற்குமுன்புசிலமுக்கியமானஅத்தியாயங்கள்உள்ளனவயல்களைவிட்டுவெளியேறியஉடனேயேமொரிட்டாவும்அவரதுகுடும்பத்தினரும்போருக்குமுந்தையவிவசாயிகளைஆக்கிரமித்துபேரீச்சம்பழம்பாதாமிமற்றும்தக்காளிஆகியவற்றைகலிபோர்னியாவில்அறுவடைசெய்தனர்களப்பணியின்வருவாயுடன்அவர்கள்விரைவில்சாக்ரமென்டோவில்ஒருஉணவகத்தைத்திறந்தனர்அங்குமொரிட்டாநல்லநகைச்சுவையுடன்தினமும்பரபரப்பாகவிளையாடுவார்வாடிக்கையாளர்களைநகைச்சுவையுடன்மகிழ்விப்பார்மற்றும்அவர்களின்சாயல்களைப்பயிற்சிசெய்தார்1986இல்ஒருநேர்காணலில்LA டைம்ஸ், சமையலறையில் இருந்த நேரங்களின் முரண்பாட்டை நினைவுபடுத்துகிறது: “உன்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா? ஒரு ஜப்பானிய குடும்பம், ஒரு கருப்பு உணவகத்தில் ஒரு சீன உணவகத்தை நடத்தி வருகிறது, கருப்பு, பிலிப்பைன்ஸ் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பிற சுற்றுப்புறங்களில் பொருந்தாத வேறு”, என்று கேலி செய்தார்.

ஆனால் அந்த அமைதி தருணம் நீண்ட காலம் நீடிக்கவில்லை. 1956 ஆம் ஆண்டில், பாட்டின் தந்தை தமாரு மொரிட்டா, சினிமாவில் இருந்து திரும்பும் போது கார் விபத்தில் இறந்தார். பாட் மற்றும் அவரது தாயார் மூடுவதற்கு முன்பு இன்னும் நான்கு வருடங்கள் வியாபாரத்தை நடத்த முடிந்தது, அந்த நேரத்தில் பாட்டின் மனைவியான கேத்லீன் யமாச்சி தம்பதியினரின் முதல் குழந்தையுடன் கர்ப்பமாக இருந்தபோது நிலைமை மோசமடைந்தது. வேலை மாற்றும் நேரத்தில், அவநம்பிக்கையான மக்கள் அவர்கள் கண்டுபிடிக்கும் முதல் வேலையில் ஒட்டிக்கொள்வது பொதுவானது. பாட் மோரிடா, யு.எஸ். மோட்டார் வாகனத் துறையில் தரவு ஆய்வாளராக ஆனார், விரைவில் ஏரோஜெட் மற்றும் லாக்ஹீட் போன்ற நிறுவனங்களில் ராக்கெட்டுகளுடன் பணிபுரிந்தார். இந்த நிறுவனங்களில், ஏவுகணைகளில் பணிபுரிந்த புரோகிராமர்களுக்கும் பொறியாளர்களுக்கும் இடையிலான பாலமாக மொரிட்டா இருந்தது.

அப்படியானால், பாட் மோரிட்டாவை பொழுதுபோக்குக்கு அழைத்துச் சென்றது எது? விடியற்காலையில் வேலை மாற்றங்கள், தொழில் பாதை இல்லை, புதிதாக ஏதாவது செய்ய ஆசை. “நான் சுமார் 28 வயதாக இருந்தேன், பல்கலைக்கழக பட்டம் இல்லாமல் சுமார் 86 கிலோ எடையுள்ள ஒரு ஜப்பானிய பருமனான மனிதர், முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்களுடன் போட்டியிடுகிறார், இது நிறுவனத்தில் எனக்கு ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட எதிர்காலத்தை விட்டுச்சென்றது. நான் மகிழ்ச்சியற்றவனாக இருந்தேன், என் தலைமுடி உதிர்ந்து கொண்டிருந்தது. நான் நினைத்தேன் ‘சரி, நான் உண்மையில் என்ன செய்ய விரும்புகிறேன்? நான் ஒரு மருத்துவராகவோ அல்லது பாதிரியாராகவோ இருக்க முடியாது ‘”, என்று கேலி செய்தார். “ஒரே பதில், அவர் அதை ஒப்புக் கொள்ளும் அளவுக்கு தைரியமாக இருந்தால், பொழுதுபோக்குத் துறை. பைத்தியம். எனக்கு பாடுவது அல்லது நடனம் செய்வது எப்படி என்று தெரியவில்லை, பேசுவது எனக்குத் தெரியும். எனக்கு 13 வயதில் ஒரு நல்ல வேலை இருந்தது. அது பைத்தியம், முட்டாள், பைத்தியம். ஆனால் எனது குடும்பத்தினரின் பெரும் ஆதரவோடு – அதுதான் இறுதியில் எனது குடும்பத்தைப் பிரித்தது – நான் ராஜினாமா செய்தேன்.”

திரைகளுக்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு, பாட் மொரிட்டா சாக்ரமென்டோ மற்றும் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் உள்ள பார்களில் நகைச்சுவை நடிகராக நடித்தார். ஆனால் நடிகர் சில சமயங்களில் தான் சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர்கள் அல்ல, தாள உணர்வு, சொற்றொடர்களைப் பிடிக்கவில்லை, நகைச்சுவை அல்லது எதையும் சொல்லவில்லை. அதைவிட மோசமானது, அவர் விளக்கக்காட்சிகளில் சிறிதளவு சம்பாதித்தது மட்டுமல்லாமல், அவர் தனது சட்டைப் பையில் இருந்து பயணிக்க அடிக்கடி பணம் கொடுத்தார். இறுதியில், அவர் யோசனை எடுக்க வேண்டுமென்றால் அவர் உணர்ந்தார் வணிகத்தைக் காட்டு தீவிரமாக, நான் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸுக்கு செல்ல வேண்டும்.

பொழுதுபோக்கு தலைநகரில், பாட் மோரிட்டா மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. நல்ல நடிப்பு கிடைத்தது, பிரபல நகைச்சுவை நடிகரின் தாயை நியமித்தது லென்னி புரூஸ் ஒரு முகவராக, மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கூட தோன்றினார் ஹாலிவுட் அரண்மனை. உங்கள் நேரம் காமிக் அவசியத்தால் நன்றாக வடிவமைக்கப்பட்டது, மேலும் குறுகிய காலத்தில் மொரிட்டா ஏற்கனவே பார்வையாளர்களிடமிருந்து சிரிப்பைப் பெற முடிந்தது. அவரது நம்பிக்கை மிகவும் அதிகமாக இருந்தது, 1966 இல், அவர் கூட செய்தார் எழுந்து நில் பேர்ல் ஹார்பர் தாக்குதலில் தப்பியவர்களின் 25 ஆண்டு கூட்டத்தில். ஒரு அடி பின்னால் கூட, மொரிட்டா மேடையை எடுத்து இராணுவத்தை சிரிக்க வைத்தார்.

அவரது வாழ்க்கை உயர்ந்து வருவதால், நகைச்சுவை நடிகர் ஹாலிவுட்டில் தயாரிப்பாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கத் தொடங்கினார். அவர் திரைப்படங்களில் கூடுதல்வராக இருந்தபோது, ​​தொலைக்காட்சியில் அவர் விளம்பரங்களையும், பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளையும் செய்தார், மேலும் முக்கிய தொடர்களிலும் பங்கேற்றார் எம் * எ * எஸ் * எச், இதில் ஒரு தென் கொரிய இராணுவ மனிதர் வாழ்ந்தார். ஆனால் உண்மையில் அவரது பெயரை மேலும் எடுத்துக் கொண்டது மகிழ்ச்சியான நாட்கள்.

மோரிடா மீண்டும் மீண்டும் பங்கேற்றார் சிட்காம் கிளாசிக், அமெரிக்காவின் சிறந்த மற்றும் மிகவும் செல்வாக்குமிக்க ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. மூன்றாவது சீசனில் இருந்து, 1975 ஆம் ஆண்டில், தொடரின் கதாபாத்திரங்கள் பார்வையிட்ட உணவகத்தின் உரிமையாளரான மாட்சுவோ “அர்னால்ட்” தகாஹாஷிக்கு அவர் உயிர் கொடுத்தார். அங்கு, நடிகர், தனது 45 வயதில், போன்ற சின்னங்களுக்கு கூட உயர முடிந்தது ஹென்றி விங்க்லர், ஃபோன்ஸி. சுவாரஸ்யமாக, சமையல்காரரின் வேடிக்கையான உச்சரிப்புக்கு வர, நடிகர் தனது குடும்ப உணவகத்தில் பணியாற்றிய நேரத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு, வாடிக்கையாளர்களின் கேளிக்கைக்காக சமையல்காரர்களில் ஒருவரைப் பின்பற்றினார்.

மகிழ்ச்சியான நாட்கள் பாட் மோரிடாவை திரைகளில் புனிதப்படுத்தினார், திட்டத்தின் 26 அத்தியாயங்களில் இருப்பதோடு, வழித்தோன்றல்களிலும் பங்கேற்றார். ஆனால் வெற்றி என்பது இருவழித் தெருவாக இருந்தது. 1980 களில், தயாரிப்பாளர் ஜெர்ரி வெயிண்ட்ராப் இன் ஸ்டுடியோக்களில் ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கியது டிஸ்னி: தற்காப்பு கலைகளைப் பற்றிய ஒரு சாகச படம், அழைக்கப்படுகிறது கிட் கிட். குழந்தை நட்சத்திரத்தை பணியமர்த்துவதன் மூலம் எல்லாம் சரியாக நடந்தது ரால்ப் மச்சியோ கவர்ந்திழுக்கும் கதாநாயகன் டேனியல் லாரூசோவிடம், ஆனால் குழு முனிவரான கெசுகே மியாகியுடன் வாழ யாரையாவது கண்டுபிடிக்க போராடியது சென்ஸி டேனியலின். பாட் மோரிடாவின் பெயர் உரையாடல்களில் வந்தது – அது பல முறை புறக்கணிக்கப்பட்டது.

உண்மையில், வெயிண்ட்ராப் மோரிடாவை மியாகியாகக் கொண்டுவருவதற்கான யோசனையை எதிர்த்தார், ஏனெனில் அந்தக் கதாபாத்திரம் ஒரு குறிப்பிட்ட வியத்தகு குற்றச்சாட்டைக் கேட்டது, ஒரு நகைச்சுவை நடிகரிடம் இருக்க முடியும் என்று அவர் நம்பவில்லை. “நான் சோதனைகள் செய்வதை அவர் விரும்பவில்லை”, ஒரு நேர்காணலில் நடிகரை நினைவு கூர்ந்தார் ஹாலிவுட் நிருபர். “ஒவ்வொரு முறையும் எனது பெயர் குறிப்பிடப்பட்டபோது, ​​தயாரிப்பாளர் அப்பட்டமாக இருந்தார்: ‘எனக்கு ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் தேவையில்லை. இது ஒரு பெரிய பங்கு. எனக்கு ஒரு நடிகர் வேண்டும் ‘”. நிலைமையின் திசையை மாற்ற உதவியவர் இயக்குனர் ஜான் ஜி. அவில்ட்சன், மொரிட்டாவுடன் ஒரு ரகசிய சோதனையை ஏற்பாடு செய்தவர், பதிவுசெய்து பின்னர் ஜெர்ரி வெயிண்ட்ராபிற்கு ஆச்சரியத்துடன் டேப்பைக் காட்டினார். அவரது நடிப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிக்க அது கூட போதுமானதாக இல்லை: டேப்பில் அவர் பார்த்ததை அவர் விரும்பினாலும், தயாரிப்பாளர் இன்னும் மொரிட்டாவுடன் ஐந்து வார்ப்பு சோதனைகளை செய்தார். சாத்தியமான ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அவரை நிறுத்திய பிறகு, தயாரிப்பாளர் அவரை வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார், நடிகரிடம் கூறினார்: “பாட், நான் என் வாழ்க்கையின் மோசமான தவறை கிட்டத்தட்ட செய்தேன். நான் உங்களை முதலில் வாழ்த்த விரும்புகிறேன். உங்களுக்கு மியாகி வேடம் கிடைத்தது.”

பாட் மோரிடா திரு மியாகி ஆக போராட வேண்டியிருந்தது, இது கராத்தே பற்றி அவருக்கு எதுவும் தெரியாது என்று கருதுவது மிகவும் முரண். இந்த இடைவெளிகளை நிரப்ப உதவியது யார் புமியோ டெமுரா, தற்காப்பு கலை மற்றும் சினிமாவின் உண்மையான மாஸ்டர், பயிற்சி பெற்றவர் புரூஸ் லீ மற்றும் மோரிடாவுக்கு இரட்டிப்பாக பணியாற்றினார். இதன் விளைவாக சினிமாவில் மறக்கமுடியாத நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாகும், இது ஒரு உரிமையைத் தொடங்கியது மட்டுமல்லாமல், பாட் மோரிடாவுக்கான பரிந்துரையையும் பெற்றது ஆஸ்கார் 1985, சிறந்த துணை நடிகர் பிரிவில். என்றால் கிட் கிட் இது இன்றுவரை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும், மியாகியின் விசித்திரமான மற்றும் கவர்ச்சியான இருப்பு காரணமாக இது அதிகம்.

பாட் மோரிடா திரு. நான்கு கிளாசிக் படங்களிலும் மியாகி கிட் கிட். இன்றும், அவர் இறந்த நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகும், தொடரில் அவரது இருப்பு தொடர்ந்து உணரப்படுகிறது கோப்ரா கை. அணுகுமுறை திரைகளில் கதாபாத்திரத்தின் ஆற்றலுக்கான அஞ்சலி மட்டுமல்ல, உரிமையாளரின் மீதான மொழிபெயர்ப்பாளரின் பாசத்திற்கும் ஒரு அஞ்சலி. உரிமையாளருக்கு மூன்று படங்கள் இருப்பதற்கு முன்பே, 1980 களின் நடுப்பகுதியில், மொரிட்டா ஏற்கனவே கூறியிருந்தார்: “அவர்கள் பகுதி 4, பகுதி 9 அல்லது பகுதி 11 செய்ய விரும்பினால், நான் இருக்கிறேன்.”, வெளிப்படுத்தப்பட்டது LA டைம்ஸ் பருவத்தில். அந்த உற்சாகம் பல ஆண்டுகளாக தப்பிப்பிழைத்தது, மேலும் சகாவின் பலவீனமான அத்தியாயங்களும். எப்பொழுது கராத்தே கிட் 4 – புதிய சாதனை (1994) பெரிய திரையில் ஏமாற்றமடைந்த மோரிடா ஒரு தொடர்ச்சிக்காக தனது சொந்த சதித்திட்டத்தை வகுத்தார், இது ஜானி லாரன்ஸ் மீது கவனத்தை ஈர்க்கும் (வில்லியம் ஜாப்கா) மியாகி இறந்த பிறகு. சில குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், நடிகர் தனது விருப்பத்தை நிறைவேற்றினார் கோப்ரா கை, இது முன்னாள் நடிகர்களை ஒன்றிணைத்தது மற்றும் முன்னாள் எதிரியையும் முன்னிலைப்படுத்தியது.

அசாதாரண திருப்பங்களும் திருப்பங்களும் நிறைந்த நீண்ட ஆயுளுடன், மோரிட்டா தனது 73 வயதில், நவம்பர் 2005 இல், இயற்கை காரணங்களால் இறந்தார். மியாகி மற்றும் அவரது மரணம் போன்ற க்ளைமாக்ஸுக்கு இடையில், நடிகர் தோன்றினார் எஸ்ஓஎஸ் மாலிபு, பெல் ஏரின் புதிய இளவரசன் மற்றும் தொடர்கள் பிளட்ஸ்போர்ட், மற்றும் போன்ற தொடர்களிலும் நடித்தார் ஷெல்பி வூ காப்பகங்கள் e ஓஹாரா. அவரது பல திறமைகளில் ஒன்று, குரல்களையும் உச்சரிப்புகளையும் பின்பற்றுவதாகும், இது இயற்கையாகவே அவரை அனிமேஷன் உலகிற்கு இட்டுச் சென்றது, அதில் அவர் சீனப் பேரரசருக்கு திரைப்படங்களில் குரல் கொடுத்தார் முலான், விளையாட்டுகளில் மீண்டும் இயக்கப்பட்ட பங்கு கிங்டம் ஹார்ட்ஸ். அவரது கடைசி பாத்திரம், ஒரு சென்ஸி ஒரு அத்தியாயத்தில் கடற்பாசி பாப், அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு ஒரு அஞ்சலி மூலம் ஒளிபரப்பப்பட்டது.

அவர் இறந்து 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், மொரிட்டாவின் பெயர் முன்னெப்போதையும் விட மிகவும் பொருத்தமாக உள்ளது. உடன் கோப்ரா கை, நித்திய திரு. மியாகி பிரேசிலியர்களின் ஆர்வத்தைத் தூண்டினார், ஜனவரி மாதத்தில் நடிகருக்கான தேடல்களில் 610% அதிகரிப்பு பதிவுசெய்தது, நவம்பர் 2005, அவர் இறந்த மாதத்தின் சாதனையை முறியடித்தது. கூடுதலாக, அவரது சிக்கலான வாழ்க்கை மியாக்கியை விட அதிகமான ஆவணப்படத்தில் விரிவாக ஆராயப்படும், இது நகைச்சுவை நடிகர்கள், நடிகர்கள் மற்றும் மோரிடாவுக்குத் தெரிந்த ஆளுமைகளை அவரது சாதனைகள் மற்றும் போதைப் பழக்கம் போன்ற சிரமங்களைப் பற்றி விவாதிக்க அழைத்து வருகிறது.